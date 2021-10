Corinthians vira para cima do Bahia, faz a festa da torcida e dorme no G4

No dia que a Fiel pôde voltar à Neo Química Arena depois de um ano e sete meses afastada devido a pandemia do coronavírus, o Corinthians presenteou seu torcedor com uma vitória de virada em cima do Bahia, por 3 a 1, na noite desta terça-feira, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A sequência de invencibilidade dos corintianos chegou a 10 jogos. Em compensação, o Bahia já acumula quatro partidas seguidas sem vencer.

O resultado levou o Timão ao G4 pela primeira vez, agora com 37 pontos, exatamente no quarto lugar. Para se manter na posição, os paulistas terão de torcer por tropeços de Fortaleza e Red Bull Bragantino no complemento desta rodada.

Por outro lado, o Bahia perdeu a chance de sair da zona do rebaixamento e ficou com 23 pontos, na 17ª colocação. Quem comemorou o tropeço foi o Santos, que entraria no Z4 em caso de triunfo dos tricolores.

O Corinthians teve Piton na vaga de Fábio Santos, preservado, como novidade. Mas, apesar da pressão inicial dos mandantes, foi o Tricolor que abriu o placar, justamente por causa de pênalti cometido pelo lateral esquerdo corintiano, que não atuava desde 27 de junho e acabou puxando Gilberto dentro da área.

O lance gerou muita discussão e foi revisado por orientação do VAR. No fim, o árbitro assinalou a marca da cal, e Gilberto deslocou Cássio. No último lance da etapa inicial veio o empate, e também de pênalti. Lucas Araújo bloqueou chute de Giuliano dentro da área e, como já tinha amarelo, recebeu o segundo e foi expulso.

Com Fábio Santos de fora, Róger Guedes assumiu a cobrança e marcou seu quarto gol no quinto jogo pelo Corinthians. Na etapa final, em apenas seis minutos o alvinegro chegou à virada. Victor Cantillo, de cabeça, após cobrança de falta de Fagner, marcou seu primeiro gol pelo clube paulista.

O terceiro gol foi marcado por Jô, que aproveitou rebote do goleiro Mateus Claus após chute de GP. O camisa 77, assim, chegou a 28 gols na Neo Química Arena e se isolou como artilheiro maior do estádio.

Após isso, com a um a mais e com a vitória garantida, o Corinthians apenas administrou o resultado até o apito final, quando a Fiel pôde comemorar, ciente de que a equipe conseguiu alcançar o G4 pela primeira vez neste Brasileirão.

O Timão volta a campo no sábado, quando visitará o Sport, às 16h30, na Ilha do Retiro. Também no sábado, mas às 19 horas, o Bahia visitará o Athletico-PR.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

05/10/2021 22:32

