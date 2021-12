Corpo carbonizado é encontrado em casa em Altamira; vizinhos ouviram tiros antes do incêndio

(Foto:Reprodução) – O corpo estava tão queimado que ainda não é possível determinar a identidade da vítima

Um corpo carbonizado foi encontrado após um incêndio em uma residência na manhã da última terça-feira, 01, em Altamira, no sudoeste paraense. Primeiro, os bombeiros controlaram as chamas e evitaram que o fogo se espalhasse.

Ao longo do trabalho de rescaldo, o cadáver de uma pessoa – que possivelmente, era o dono da casa – foi encontrado, e juntando isso fato de que foram ouvidos tiros no local, o caso que inicialmente era tratado como um incêndio se tornou uma ocorrência bem mais complicada para as autoridades.

Por volta das 6h,o 9º Grupamento Bombeiro Militar (GBM) foi acionado para conter as chamas em uma ocorrência na Rua das Seringueiras, quase na esquina com a avenida Perimetral, bairro Bela Vista. Os trabalhos de resfriamento para prevenção de novos focos de incêndio duraram toda manhã. Após controlar o fogo, os bombeiros entraram nos destroços e encontraram um corpo calcinado em um dos cômodos, e nesse momento, pediram apoio à polícia.

O 16º Batalhão de Polícia Militar (BPM) informou que foi notificado por volta das 10h30. O corpo encontrado provavelmente é de um nome de nome João, que morava na casa, mas essa informação ainda não foi confirmada. Ainda segundo o que apurou a polícia, vizinhos informaram que ouviram disparos de arma de fogo por volta das 5h30 e, logo após esses sons, começou o incêndio.

A PM fez o isolamento do local de crime até a chegada da equipe da Unidade Regional de Altamira do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e a da Polícia Civil. Segundo o CPC do município, o corpo estava tão queimado que ainda não é possível determinar a identidade da vítima, e nem mesmo confirmar o gênero do cadáver. Os peritos também tentam descobrir como a vítima foi morta. O caso segue em investigação.

Por:O Liberal

