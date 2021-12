Envolvido em crimes que geraram quase R$ 7 milhões em prejuízos é preso em Parauapebas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Foto: PCMA/ – Um homem de 33 anos foi preso em Parauapebas, na última sexta-feira (26), em uma ação integrada entre policiais do Maranhão e Pará para o Cumprimento de Mandado de Prisão Temporária no âmbito da Operação Carajás II. Ele é acusado pela prática de furtos de combustível e grãos dos trens da empresa Vale.

