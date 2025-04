Corpo de adolescente de 17 anos é encontrado após horas de buscas em Altamira (PA)

Foto: Reprodução | O jovem foi localizado na área que fica dentro das boias de segurança, a cerca de 15 metros da sinalização.

O corpo de Adan Rodrigues, de somente 17 anos, foi encontrado após quase 9 horas de desaparecimento no Rio Xingu, nas proximidades da praia da orla de Altamira, no sudoeste do Pará. Ele teria se afogado durante a madrugada, enquanto nadava perto das boias de segurança.

O corpo foi encontrado por um pescador que atuava no resgate, e retirado por militares do 9º GBM, que enviou mergulhador profissional para auxiliar nas buscas. O jovem foi localizado na área que fica dentro das boias de segurança, a cerca de 15 metros da sinalização.

No momento em que o corpo era encaminhado para a viatura do IML, a avó de Adan teve que ser socorrida pelos bombeiros e encaminhada ao hospital após se desesperar ao ver o neto sem vida.

A praia da orla de Altamira é conhecida pelo grande movimento de banhistas, tanto nos fins de semana quanto em dias comuns. Mas o local também oferece riscos, especialmente fora da zona de segurança. Em um vídeo gravado por uma testemunha logo após o desaparecimento do adolescente, um dos amigos de Adan aparece chorando enquanto abraça um policial militar.

Segundo os amigos de Adan, o jovem era cabeleireiro e também realizava entregas por aplicativo. Eles o descreveram como dedicado ao trabalho e muito querido por todos. Nas redes sociais ele mostrava sua rotina na roça, andando a cavalo e de moto.

O caso de Adan aconteceu menos de 72 horas após outro afogamento, registrado em Anapu, também no sudoeste do Pará. David, também com 17 anos, teve o corpo localizado após uma longa operação de resgate. Os dois episódios estão sob investigação para esclarecer as circunstâncias de cada afogamento.

