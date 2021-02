Homem é suspeito de matar irmão com lança de pesca no Pará

Crime ocorreu na manhã desta quinta-feira (25). Desentendimento teria sido causa do homicídio – (Foto:Reprodução/ Redes sociais)

Um homem é suspeito de matar o próprio irmão no município de Curuá, na região do Baixo Amazonas, no Pará. A vítima, identificada apenas pelo prenome de Janael, foi atingida no peito por uma lança curta de pesca, conhecida como azagaia, na manhã desta quinta-feira (25).

O homem, de idade desconhecida, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Testemunhas afirmam que um desentendimento entre os irmãos, no momento em que eles pescavam, teria sido o motivo do assassinato.

A arma do crime foi justamente algo de uso comum dos familiares: a azagaia, que é usada como arma de arremesso e constantemente empregada nas atividades dos pescadores. Não há detalhes sobre a discussão e nem de que maneira a agressão física teve início.

O irmão de Janael não foi identificado pelas autoridades policiais. Após o crime, ele fugiu do local e, até a publicação desta reportagem, não havia sido localizado pela Polícia Civil.Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e esteve no local para apurar as primeiras informações.

Após o homicídio, muitos curiosos se aglomeraram no local para acompanhar o caso.

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s) podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

Por:Redação Integrada

