Jovem é encontrado morto com mãos amarradas e marcas de tiros, em Santarém (PA)

Na tarde de quarta-feira (04), o corpo do jovem Aleksander Guimarães Sena, de 20 anos, foi encontrado com as mãos amarradas e com marcas de tiros, em uma área de mata, situada no ramal de acesso à comunidade Santa Maria, região do Eixo Forte, em Santarém.

Segundo a tia da vítima, Patrícia Fernandes Sena, na segunda-feira (02), Aleksander, conhecido como ‘Pânico’ sumiu. O sobrinho estava na frente da residência com dois amigos, de onde foi levado por ocupantes de um suposto carro.

A tia contou ainda, que Alecksander era usuário de drogas e respondia alguns processos, mas não detalhou quais.

De acordo com o delegado Germano do Vale, o crime apresenta indícios de execução.

A Polícia Civil e Militar foi acionada para as diligências iniciais. Em seguida, a Polícia Científica esteve no local para remoção cadavérica.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios (DEH). (Com informações do O Impacto Foto: Blog do Pião).

