Corpo de cacique Munduruku é encontrado no Rio Tapajós, em Itaituba

Corpo da vítima foi encontrado a poucos metros do local do acidente (Foto:Reprodução)

Suberalino Saw Munduruku, mais conhecido como “Bebé”, de 65 anos, morreu afogado após uma colisão entre duas rabetas

Um corpo foi encontrado no Rio Tapajós, em Itaituba, sudoeste paraense, no início da tarde deste domingo (11). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima é o cacique Suberalino Saw Munduruku, mais conhecido como “Bebé”, de 65 anos.

O indígena estava desaparecido desde a manhã do último sábado (10), depois de se afogar após uma colisão entre duas rabetas, próximo da comunidade São Luiz do Tapajós. O acidente ocorreu por volta das 10h.

Com a força da colisão, a vítima foi lançada ao rio e desapareceu. O corpo foi localizado após buscas dos bombeiros, a poucos metros do local do acidente.

Por:Redação Integrada (com informações do Giro Portal)

