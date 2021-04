Éder estreia com gol, e São Paulo atropela o São Caetano na volta do Paulistão

Neste sábado, o São Paulo não teve dificuldades para derrotar o São Caetano por 5 a 1, em casa, em jogo adiantado da 11ª rodada do Campeonato Paulista de 2021.

A partida, aliás, marcou o retorno da competição, que estava paralisada desde o dia 15 de março, devido ao aumento no número de casos de covid-19 no Estado.

Para vencer o embate, o Tricolor contou com gols de Arboleda, Rodrigo Nestor, que inclusive está de contrato renovado, Reinaldo, Daniel Alves e Éder, estreante da noite. Do outro lado, Guilherme Castro descontou. Além de Éder, Benítez também realizou o seu primeiro compromisso com a camisa são-paulina.

Com o resultado, a equipe de Hernán Crespo se manteve na liderança do Grupo B do torneio, agora com dez pontos. Já o Azulão segue na lanterna do Grupo D, com apenas um ponto.

O São Paulo volta a campo agora na próxima segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), no Morumbi, diante do RB Bragantino, pela sétima rodada do Estadual. Já o São Caetano recebe o Novorizontino na quarta-feira, às 20 horas.

O jogo – Os anfitriões iniciaram a primeira etapa com tudo. Com o relógio marcando apenas quatro minutos, Reinaldo aproveitou cobrança de falta da direita e finalizou cruzado. No meio da área, Arboleda desviou de calcanhar e abriu o placar.

Mesmo em vantagem, o Tricolor seguiu dominando a posse de bola e apertando os rivais. Dessa forma, não demorou para a vantagem ficar maior. Aos 20, Reinaldo enfiou grande passe para Rodrigo Nestor, que encheu o pé para vazar o goleiro Luiz.

Nove minutos depois, foi a vez de Reinaldo sair para o abraço. O lateral-esquerdo arriscou de fora e acertou no cantinho para ampliar. A bola ainda tocou na trave antes de morrer no fundo da rede.

Aos 31, os visitantes enfim entraram no jogo. Guilherme Castro aproveitou a sobra de bola na entrada da área e emendou um forte chute. Na tentativa de espalmar, Volpi falhou e não evitou o tento azul.

A reação do São Caetano, no entanto, foi interrompida com mais um gol tricolor. Com 42 minutos, Daniel Alves cobrou falta da entrada da área com categoria e aumentou o marcador.

Na volta do intervalo, o São Paulo até diminuiu o seu ritmo, mas, mesmo assim, seguiu melhor. Aos 19 minutos, o estreante Éder recebeu pela esquerda e finalizou bem, mas Lucas Dias afastou em cima da linha. Na sequência, o centroavante serviu bom passe para Igor Gomes, que, de frente para o gol, isolou.

Já aos 30, nada impediu que o novo camisa 23 do Tricolor marcasse. Após tabelar com o adversário, Éder bateu na saída do goleiro para marcar o seu primeiro gol pelo clube. No fim, o Tricolor quase anotou o sexto, com Vitor Bueno, mas Luiz executou grande defesa na cabeçada do meia.

Por:Gazeta Esportiva

