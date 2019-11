Corpo de Gugu deve chegar no Brasil até a próxima quinta-feira (28)

O velório do apresentador vai ser em São Paulo e aberto ao público – (Foto:Reprodução)

Corpo de Gugu deve chegar até a próxima quinta-feira no Brasil.

A assessoria de comunicação do apresentador Gugu Liberato, morto na sexta-feira (22) nos Estados Unidos, informou neste sábado (23) para o G1 que o corpo do apresentador deverá chegar ao Brasil até quinta-feira (28).

De acordo com a assessoria, o velório do apresentador será aberto ao público. E a família de Gugu analisa o convite feito pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) para que a despedida seja feita num salão dentro do prédio.

“A probabilidade maior é de que o corpo chegue entre quarta e quinta, sendo mais provável na quinta”, informou a assessoria para o G1.

Ainda de acordo com a assessoria, a equipe médica americana informou que a doação dos órgãos de Gugu poderá beneficiar até 50 pessoas.

A morte encefálica do apresentador foi confirmada pelo médico Guilherme Lepski, neurocirurgião brasileiro chamado pela família. Lepski chegou a Orlando nesta sexta.

Por:Redação Integrada

23.11.19 12h27

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...