Com gol de Coutinho, Bayern goleia Fortuna Dusseldorf pelo Alemão

O Bayern de Munique goleou o Fortuna Dusseldorf, fora de casa, na manhã deste sábado, assumiu a vice-liderança do Campeonato Alemão e diminuiu a vantagem para o líder Borussia Monchengladbach, que perdeu na rodada. Pavard, Tolisso, Gnabry e Philippe Coutinho marcaram os gols da equipe bávara.

O Bayer abriu o placar com Pavard em uma jogada, no mínimo, estranha. Coutinho bateu escanteio curto para o jogador que cruzou rasteiro para a área. Lewandowski tentou finalizar de primeira, furou, e a bola morreu no fundo das redes.

O segundo gol também foi incomum: após saída errada do goleiro adversário, Muller pegou a zaga desarrumada e começou uma triangulação que terminou nos pés de Tolisso, que chutou para o fundo do gol. No segundo tempo, Gnabry ampliou após um bate rebate na área e Coutinho deixou o dele, fechando o placar.

O brasileiro iniciou a jogada pela esquerda e tocou para Lewandowski que correu até a linha de fundo, enqaunto o brasileiro se deslocava pelo meio. O alemão fez o cruzamento e a bola sobrou para Coutinho, sozinho e na cara do gol, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

LANCE!

23.11.19 15h06

