Corpo de homem é encontrado próximo a residencial em Santarém

A polícia militar foi acionada por populares para atender a ocorrência e já se encontra no local do ocorrido. Garrafas de bebidas vazias foram encontradas próximo ao corpo. (Com informações de Ãndria Almeida).

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado, na manhã desta terça-feira (6), próximo ao residencial Moaçara, em Santarém, oeste do Pará. A vítima estava trajando uma bermuda. De acordo com informações preliminares, o corpo tem sinais de golpes desferidos por arma branca.

