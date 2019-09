Corpo de homem morto a pauladas é encontrado em Breu Branco

Polícia segue com muitas dúvidas sobre o caso, pois ninguém disse ter visto nada e vítima ainda não foi identificada (Foto:Reprodução)

No meio da manhã desta quarta-feira (04), um corpo foi achado no chão da rua Leonina Barbosa, no bairro da Liberdade em Breu Branco, sudeste do Estado. A Polícia Civil recebeu esta informação e foi ao local, constatado que se tratava do cadáver de um homem que foi assassinado a pauladas, mas nada além disso foi descoberto até o momento, e os agentes de segurança pública do município se encontram com um mistério nas mãos.

O cadáver foi achado por volta de 9h20, desfigurado por causa da repetidas bancadas que recebeu com o pedaço de madeira, sendo abandonado em uma área de mata de um terreno baldio. A Polícia ainda tenta identificar o homem pois, até o meio da tarde, ainda não se sabia o nome da vítima, já que nenhum parente ou amigo o identificou.

Um morador da rua onde o corpo foi achado foi intimado para prestar depoimento para que a Polícia pudesse ter algum detalhe do caso, contudo, ele disse que também só soube do corpo depois que chegou em casa e o homicídio já havia ocorrido. O caso foi registrado da Seccional de Breu Branco, e os policiais seguem empenhados em descobrir qualquer coisa que traga alguma luz para um crime tão misterioso.

Por:Caio Oliveira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...