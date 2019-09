Programação do Çairé 2019 é anunciada; confira os detalhes!

Apresentação do Boto Tucuxi durante o Çairé 2018 |Foto:Divulgação/Prefeitura de Santarém

No período de 19 a 23 de setembro, Alter do Chão recebe uma das maiores manifestações culturais do oeste paraense: o Çairé, que consiste no encontro da cultura indígena amazônica com a religião católica introduzida com a chegada dos jesuítas.

Com o tema “Fé que emociona, magia que encanta”, essa festa de mais de 300 anos de história teve a programação anunciada nesta terça-feira (3), abrindo também o período de credenciamento para os profissionais e veículos de comunicação que trabalharão na cobertura do evento.

A festa ganhou novos elementos culturais com o passar dos anos, a exemplo do Festival dos Botos, que apresenta a rivalidade entre Cor de Rosa e Tucuxi com um show de danças e encenação da lenda do boto que se transforma em homem para seduzir mulheres.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

14 de Setembro (Sábado)

05h00 | Alvorada | Fogos (Praça do Çairé)

08h00 | Procissão Fluvial | Busca dos Mastros (Lago/Rio)

22h00 | Festa dos Mastros – Festa dos Mastros – Banda 5o Dimensão (Clube Luso)

19 de Setembro (Quinta)

05h00 | Alvorada | Fogos (Praça do Çairé)

06h30 | Busca dos Juízes e Procuradores para o Barracão (Praça do Çairé)

08h00 | Benção Inicial | Procissão Busca dos Mastros na Praia da Gurita (Praça do Çairé)

08h00 | Hasteamento das Bandeiras (Brasil/Pará/Santarém/Escolas/Entidades) (Praça do Çairé)

08h00 | Rito da Levantação dos Mastros (Praça do Çairé)

08h00 | Procissão de Bênção dos Mastros (Praça do Çairé)

08h00 | Corte simbólico da fita (Dona Luzia Lobato e Santília Alves) (Praça do Çairé)

08h00 | Visita às Barracas da Festa pelos Juízes (Praça do Çairé)

08h00 | Café da Manhã (Praça do Çairé)

12h00 | Rito Religioso | Folia (Praça do Çairé)

12h00 | Apresentação Espanta-Cão (Praça do Çairé)

12h00 | Almoço Rito Religioso (Praça do Çairé)

18h00 | Folia (Praça do Çairé)

19h00 | Ladainha | Procissão ao Redor do Mastro | Cerimônia Beija-Fita (Praça do Çairé)

20h00 | Jantar Rito Religioso (Praça do Çairé)

20h00 | Show Atração Local (Kaila Moura + Eduardo Dias) (Palco Externo da Praça do Çairé)

21h00 | Danças Tradicionais * (Lago dos Botos)

22h30 | Carimbós Campeões do Festival Folclórico 2018 (03 Grupos) (Lago dos Botos)

00h00 | Banda Cintura Fina (Lago dos Botos)

20 de Setembro (Sexta)

05h00 | Alvorada | Fogos (Praça do Çairé)

07h00 | Café da Manhã (Praça do Çairé)

10h00 | Som Mecânico – Música Regional (Praça 7 de Setembro)

12h00 | Rito Religioso | Folia (Praça do Çairé)

12h00 | Almoço Rito Religioso (Praça do Çairé)

16h00 | Carimbó (Cobra grande + Cumaru) (Praça Sete de Setembro)

18h00 | Folia (Praça do Çairé)

19h00 | Ladainha | Procissão ao Redor do Mastro | Cerimônia Beija-Fita (Praça do Çairé)

20h00 | Show Atração Local (Priscila Castro + Walluc) (Praça do Çairé)

20h00 | Show Atração Local (Vicente Filho & César Brasil + Atração local) (Palco Externo Praça do Çairé)

22h00 | Dj Murilo Gonçalves (Lago dos Botos)

23h00 | Show Kelly Mell (Lago dos Botos)

01h00 | Show – Dorgival Dantas (Lago dos Botos)

21 de Setembro (Sábado)

05h00 | Alvorada | Fogos (Praça do Çairé)

07h00 | Café da Manhã (Praça do Çairé)

10h00 | Som Mecânico – Música Regional (Praça Sete de Setembro)

12h00 | Rito Religioso | Folia (Praça do Çairé)

12h00 | Almoço Rito Religioso (Praça do Çairé)

16h00 | Grupos de Carimbós (Kuatá + Tatu Kanastra

AEPETI (Ações Estratégicas do Plano de Erradicação do Trabalho Infantil)

18h00 | Folia (Praça do Çairé)

19h00 | Ladainha | Procissão ao Redor do Mastro | Cerimônia Beija-Fita (Praça do Çairé)

20h00 | Show Atração Local (Cristina Caetano + Nato Aguiar) (Palco Externo do Praça do Çairé)

22h00 | Esquenta Boto Cor-de-Rosa (Lago dos Botos)

22h30 | Apresentação Boto Cor-de-Rosa (Lago dos Botos)

00h30 | Esquenta Boto Tucuxi (Lago dos Botos)

01h00 | Apresentação Boto Tucuxi (Lago dos Botos)

03h00 | Show Uendel Pinheiro (Lago dos Botos)

22 de Setembro (Domingo)

05h00 | Alvorada | Fogos (Praça do Çairé)

07h00 | Café da Manhã (Praça do Çairé)

10h00 | Som Mecânico – Música Regional (Praça Sete de Setembro)

12h00 | Folia | Rito de Agradecimento (Praça do Çairé)

12h00 | Almoço Rito Religioso (Praça do Çairé)

16h00 | Carimbó (Suraras do Tapajós + Carimbloco) Mister ECO Santarém (Praça Sete de Setembro)

18h00 | Folia (Praça do Çairé)

19h00 | Rito Religioso | Celebração da Santa Missa (Praça do Çairé)

20h00 | Show Chorinho Regional (Praça Sete de Setembro)

21h00 | Show Joelma Klaúdia (Praça Sete de Setembro)

22h00 | Banda El Puxirum (Praça Sete de Setembro)

23h00 | Banda Ricardão (Lago dos Botos)

23 de Setembro (Segunda)

05h00 | Alvorada | Fogos (Praça do Çairé)

07h00 | Café da Manhã (Praça do Çairé)

08h00 | Rito Religioso | Bênção Final (Praça do Çairé)

08h00 | Derrubada dos Mastros (Praça do Çairé)

08h00 | Procissão para guardar Mastros (Praça do Çairé)

08h00 | Macucauá | Desfeiteira | Quebra-Macaxeira (Praça do Çairé)

08h00 | Distribuição de Tarubá (Praça do Çairé)

12h00 | Cecuiara/Almoço Confraternização Rito Religioso (Praça do Çairé)

17h00 | Apuração Votos Botos (Lago dos Botos)

20h00 | Atrações Locais (Maria Lídia + César Brasil) (Palco Externo da Praça do Çairé)

22h00 | Festa dos Barraqueiros – Banda Tapajoara (Lago dos Botos)

(Com informações da Agência Santarém)

Por:DOL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...