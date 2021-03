Corpo de mulher com iniciais do Comando Vermelho feitas com faca é encontrado no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

.Além das marcas da facção criminosa, foram encontradas outras perfurações por faca no pescoço e um tiro na nuca, mostrando se tratar de uma execução característica de um “tribunal do crime”. A investigação está sendo conduzida pela Polícia Civil de Nova Ipixuna.

Possivelmente, apenas foi deixada no local ou levada para lá para a execução. Ninguém nas proximidades a reconheceu. E pelo estado do corpo, localizado no início da tarde desta quarta-feira (10), possivelmente ela estava lá há cinco dias ou mais

Ela apresentava ferimentos de tiros e facadas, mas algo inusitado foi encontrado pelos policiais e peritos criminais: ela tinha as letras “C” e “V” feitas com alguma lâmina nas costas. São iniciais da facção criminosa carioca “Comando Vermelho”.

O corpo de uma mulher, ainda não identificada, foi encontrado em Nova Ipixuna, sudeste do Pará. Quem encontrou foram algumas crianças, que brincavam em uma mata próxima de uma propriedade da zona rural do município.

