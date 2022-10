Corpo de mulher em estado avançado de decomposição é encontrado em matagal, no Pará

(Foto:Reprodução) – A mulher identificada como Alessandra Lobo Miranda, de 24 anos, foi encontrada morta na manhã de terça-feira (4/10) em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. O corpo, já em estado de decomposição, foi localizado em um matagal no Bairro Monte Castelo.

A vítima, que vestia short e um top, apresentava uma perfuração na região do pescoço, mas ainda não se sabe se de arma branca ou tiro.

A equipe de Homicídios da Delegacia de Polícia Civil de Canaã dos Carajás acionou a Polícia Científica de Parauapebas, para realização de perícia e remoção do corpo.

Ainda não há informação sobre as prováveis motivações do crime. A vítima era natural de Belém.

De acordo com informações, Alessandra seria usuária de drogas e foi vista pela última vez no sábado (1/10). (Com informações Native News Carajás).

Jornal Folha do Progresso em 06/10/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...