SP confirma mais duas mortes por meningite

Prefeitura descarta relação dessas mortes com o surto que afeta Vila Formosa e Aricanduva

Uma mulher de 20 anos e um homem de 22 anos morreram na capital paulista de meningite meningocócica, entre segunda-feira (3) e terça-feira (4).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os casos são isolados e não têm relação com o surto nos distritos de Vila Formosa e Aricanduva, onde foram registrados cinco casos de meningite meningocócica do mesmo tipo C, no período de 16 de julho a 15 de setembro, com um óbito.

A cidade soma 58 casos da doença desde o início do ano – uma queda de 63,2% na comparação com o mesmo período de 2019, quando foram registrados 158 casos. As mortes também caíram – são dez este ano e eram 28 entre janeiro e setembro de 2019.

O resultado da análise laboratorial dos dois óbitos mais recentes, que sai em 5 dias, deve revelar o tipo de bactéria do sorogrupo.

A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que se considera surto da doença meningocócica quando há ocorrência de três ou mais casos do mesmo tipo em um período de 90 dias na mesma localidade.

Vacinação

Em situações excepcionais, como a do surto localizado que ocorre no momento nos distritos da Vila Formosa e Aricanduva, a vacinação é indicada para adultos.

Nas demais situações, como parte do calendário vacinal de rotina, o imunizante contra a meningite meningocócica C deve ser aplicado em bebês de 3, 5 e 12 meses. Já o de meningite ACWY atualmente é aplicado na faixa etária de 11 a 14 anos de idade (a vacinação foi ampliada no dia 19 de setembro também para adolescentes de 13 a 14 anos, até junho de 2023 conforme definições do Programa Nacional de Imunizações). (As informações são da Agência Brasil).

