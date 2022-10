‘Pensava que ia morrer’, diz menino salvo com balde após cair em bueiro no Pará

Menino Angelo Vitor no dia seguinte ao resgate após cair dentro de bueiro no Pará — Foto: Dione Freires/TV Liberal

Moradores viram quando menino caiu e agiram rápido para gestá-lo em 3 minutos. Suspeita é de furto da tampa de bueiro; Prefeitura de Marabá deve colocar tampas mais pesadas para evitar novos furtos.

O menino que foi resgatado com um balde após cair dentro de um bueiro em Marabá , no sudeste do Pará, falou que ficou com medo nos cerca de três minutos dentro do buraco.

“Eu pensava que ia morrer”, disse.

Angelo Vitor, de 7 anos, mobilizou a comunidade onde mora, que se uniu para resgatá-lo quando viu a queda. Um dos moradores buscou rápido um balde e uma corda.

Um vídeo feito no momento do resgate mostra quando o morador usa o balde e a corda para salvar o menino, na noite de terça-feira (4) na localidade do Núcleo Nova Marabá. Ele desceu o balde com ajuda da corda pelo bueiro, o garoto entrou no recipiente e foi içado .

A mãe do garoto, Vadirene Costa, conta que ficou em desespero ao saber da queda. “Fiquei em pânico, paralisei porque o bueiro é fundo. Foi uma experiência muito ruim, não quero passar de novo por isso”.

Tampas de bueiro serão trocadas

A suspeita é que a tampa do bueiro tenha sido roubada para ser vendida. Segundo Marivan Rodrigues, que salvou o menino, o furto ocorreu outras vezes e ele costuma tampar o bueiro de forma improvisada justamente para evitar acidentes.

A Prefeitura de Marabá informou ao g1 que realiza constantes fiscalizações para evitar os furtos. Mesmo assim, as tampas dos bueiros, que atualmente pesam cerca de 50 quilos, devem ser trocadas por novas tampas com mais de 300 quilos, para dificultar a ação criminosa.

O g1 procurou a polícia para saber se esses furtos estão sendo investigados e aguarda retorno. (Com informações do Jhenyffer Florêncio e Valéria Martins, g1 Pará e TV Liberal — Belém).

