Corpo de pastora é encontrado dentro de geladeira

(Foto:Reprodução)-Suspeita-se que mulher tenha sido colocada dentro do eletrodoméstico ainda com vida

O corpo da pastora Ione dos Santos, que estava desaparecida há dias, foi encontrado no último sábado (28), dentro da geladeira da casa da vítima, no bairro Vera Cruz, no município de Miguel Pereira, na Região Sul Fluminense. Suspeita-se que a mulher tenha sido colocada ainda com vida dentro do eletrodoméstico, que estava ligado, amarrado com arames e com a porta virada para a parede.

De acordo com informações da Polícia Civil, o principal suspeito do crime é Luan Nilton Martins, 30, que era namorado da líder religiosa. Luan foi morto no último dia 25, em uma troca de tiros com policiais militares de São Paulo, em Aparecida de São Manuel. Na ocorrência, dois policiais foram baleados e um foi morto. Segundo a polícia, ele teria fugido após assassinar a pastora. Luan era ex-presidiário e vivia com a vítima.

O irmão da vítima foi quem encontrou o corpo, segundo a Polícia Civil. Ele contou, em depoimento, que estranhou a falta de comunicação da irmã no dia de seu aniversário e decidiu procurá-la. Durante uma pesquisa na internet, reconheceu a foto do cunhado que se envolveu na ocorrência com a polícia paulista e decidiu ir até a casa de Ione.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Barra do Piraí. O corpo de Ione não apresentava sinais de agressão.

