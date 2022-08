PF apreende talheres de ouro e relógios em mansão de criminoso envolvido em lavagem de dinheiro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Também foi determinado judicialmente o bloqueio de valores nas contas dos suspeitos, sequestro de imóveis de luxo e veículos em valores superiores a R$ 7 milhões. (Com informações do g1 CE).

No duplex amplo, com móveis planejados, duas piscinas e banheira de hidromassagem, os agentes apreenderam conjuntos de talheres banhados a ouro, dezenas de relógios de marca, eletrônicos e outros objetos.

