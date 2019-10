PRF apreende mais de 256 metros cúbicos de madeira ilegal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Mais de 256 metros cúbicos de madeira ilegal, bem como os 10 caminhões que os transportavam, foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante abordagens realizadas no km 153 da BR 316 entre os dias 27 e 28 deste mês. Todas as apreensões fizeram parte da nova Operação Baquara da Corporação.

