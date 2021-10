Corpo de pescador desaparecido em cidade do Amazonas é encontrado sendo devorado por jacaré

(Fotos: Divulgação) – Corpo de pescador desaparecido em Novo Airão (Amazonas) é encontrado sendo devorado por jacaré.

De acordo com relatos de testemunhas, parte do corpo estava nas proximidades do jacaré, que acabou sendo aberto para a retirada de mais restos mortais de Elias. O animal tinha, aproximadamente, três metros de comprimento.

O corpo do pescador Elias Araújo , que estava desaparecido desde o último sábado após ser alvo de um ataque no meio do rio Apuaú, em Novo Airão, foi encontrado no rio Negro, na tarde desta quarta-feira (20), em Novo Airão, nas proximidades do Arquipélago de Anavilhanas. De acordo com testemunhas, Elias estava sendo devorado por um jacaré de mais de três metros de comprimento.

O delegado Renato Simões, titular da 77ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) confirmou que o cadáver foi encontrado, mas também relatou que ainda iria realizar oitivas das testemunhas e os moradores que encontraram Elias Araújo.

Conforme o delegado, a lancha que estava com o pescador foi encontrada durante o encontro de cadáver, mas estava sem o motor.

Moradores da região disseram que as buscas estavam sendo realizadas por agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), da Defesa Civil do Município, Polícia Civil do Amazonas, familiares e amigos da vítima.

“Só encontraram o tronco e a cabeça do Elias. Tiveram que matar o jacaré que estava devorando ele”, disse um morador, que pediu para não ter o nome divulgado. O corpo da vítima será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso

Elias e o amigo Roberto José, que são pescadores foram atacados na sexta-feira (15), no rio Apuaú, em Novo Airão, por mais de sete homens. Roberto conseguiu fugir e foi encontrado em uma área de mata no sábado (16).

Testemunhas relataram que Roberto estava com muito medo e em estado de choque. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Novo Airão e dois dias depois foi liberado pela equipe médica. A vítima já está em casa.

Investigações

O crime é investigado pela 77ª DIP, que ainda não revelou as linhas de investigação do caso.

