Justiça continuará operando em sala de videoconferências em Novo Progresso por mais 24 meses

O município fica a cerca de 400 quilômetros de Itaituba, onde funciona uma Vara Federal (Fotografo: Reprodução)

Justiça Federal no Pará continuará usando, por mais 24 meses, uma sala nas dependências da residência oficial da Comarca de Novo Progresso

A Justiça Federal no Pará continuará usando, por mais 24 meses, uma sala nas dependências da residência oficial da Comarca de Novo Progresso, na região oeste do estado, para a realização de audiências por videoconferência. O município fica a cerca de 400 quilômetros de Itaituba, onde funciona uma Vara Federal.

Em razão da distância e das dificuldades de deslocamento de jurisdicionados e advogados até a Subseção Judiciária de Itaituba para audiências de conciliação e de instrução, a sala de videoconferências de Novo Progresso entrou em operação em novembro de 2019, facilitando o acesso dos cidadãos à Justiça Federal.

O primeiro aditivo ao termo de cessão de uso foi assinado pelo diretor do Foro da Seção Judiciária do Pará, juiz federal José Airton de Aguiar Portela; pela presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargadora Célia Regina Pinheiro; e pelo prefeito do município de Novo Progresso, Gelson Luiz Dill. O uso da sala está disciplinado pela Portaria nº 9279736, de 19 de novembro de 2019.

Agilização – A prorrogação do convênio teve a concordância da Vara de Itaituba e contou com parecer favorável da Secretaria Administrativa (Secad), considerando que mais de 60% dos processos criminais que tramitam na Subseção Judiciária envolvem fatos ocorridos na região de Novo Progresso, daí porque as audiências por videoconferência têm facilitado e agilizado a instrução processual.

“De fato, após a instalação do espaço, a instrução dos processos tornou-se mais eficiente e rápida. Inclusive, por meio de diligência efetuada por iniciativa da própria Subseção, foram deslocados dois cargos de oficial de Justiça para lotação em Itaituba, providência que reduziu o pagamento de diárias e trouxe economia aos cofres públicos”, ressaltou a Secad.

Com informações e foto da Justiça Federal do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...