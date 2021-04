Corpo de vendedor desaparecido é encontrado no rio Itacaiunas, em Marabá

(Reprodução Portal Ver-o-Fato) – Edilson Pereira de Sousa estava desaparecido desde o último dia 13, quando foi visto pela última vez em Parauapebas

Foi identificado como sendo de Edilson Pereira de Sousa o corpo encontrado na última quinta-feira (15), no rio Itacaiunas, em Marabá. Ele estava desaparecido desde o último dia 13, quando foi visto pela última vez em Parauapebas, distante mais de 100 quilômetros, mesmo dia em que o carro da vítima, com placa de Goiânia, também foi encontrado no Km 8 da BR-230, na Estrada do Lixão, próximo a uma fábrica de postes.

Dentro do veículo, registrado em nome de Luiz Felipe de Sousa Lima, foram encontradas as chaves, a carteira de motorista, documentos, 11 cheques que somavam R$ 564.140,60 e, no banco traseiro, uma faca e manchas de sangue. Segundo a polícia, também havia vestígios de que alguém havia feito uma tentativa de incendiar o carro.

Edilson Pereira de Sousa era vendedor de joias e, de acordo com parentes, morava em Parauapebas, mas mantinha um relacionamento amoroso com uma mulher de Marabá, para onde costumava viajar com frequência. A namorada esteve no local onde o corpo foi encontrado e, juntamente com familiares, reconheceu que se tratava de Edilson.

A Polícia Civil trabalha com duas linhas de investigação: homicídio ou latrocínio. O delegado Thiago Carneiro, que acompanhou a remoção do corpo pelos bombeiros, disse que inicialmente serão feitas investigações para identificar o instrumento que foi utilizado para matar a vítima e a real motivação para o crime, para então chegar ao (s) autor (es) do assassinato.

