Polícia apreende 20 kg de óxi dentro de embarcação em Santarém

Aproximadamente vinte quilos de entorpecentes foram apreendidos dentro de uma embarcação vinda do município de Santarém com destino a Belém, na tarde da última quinta-feira, 15. A apreensão foi realizada por equipes que atuam no 20° Batalhão de Polícia Militar e também resultou na captura de um foragido da Justiça.

Os policiais militares foram informados através de denúncia anônima que um homem estava transportando drogas em uma embarcação que iria atracar em um dos portos localizados na avenida Bernardo Sayão, no bairro do Guamá, na capital paraense. Ao chegarem no local informado, realizaram uma busca no interior do veículo.

Durante as vistorias na embarcação a equipe policial encontrou o suspeito. Após pesquisa no banco de dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), foi constatado que havia contra o homem dois mandados de prisão.

Após ser indagado, o suspeito confessou que as drogas estavam escondidas no tanque de combustível da embarcação. Foram encontrados cerca de 20 quilos de óxi. O homem foi preso em flagrante e conduzido, junto com todo material apreendido, para a Seccional Urbana do Jurunas.

