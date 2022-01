Corpo é encontrado boiando no rio curua em Castelo de Sonhos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No local, os militares retiraram o corpo e acionaram a perícia para as investigações.

O corpo de uma mulher foi encontrado por populares boiando no rio curua, nas proximidades do distrito de Castelo de Sonho município de Altamira, na tarde desta sexta-feira, 7 de janeiro de 2022.

A informação que o corpo é de uma mulher e pode ser da Bruna , uma mulher que está desaparecida a alguns dias em Castelo de Sonhos. (Fotos Via WhatsApp Jornal Folha do Progresso)

