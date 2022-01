Paranaense comete suicídio pulando em frente de carreta na BR 163

Identificado homem que morreu após se jogar contra carreta na BR-163 em Matupá (Foto>Reprodução Foto: Nortão Agora)

O homem que morreu na manhã desta sexta-feira(07) no Hospital Municipal de Matupá, após se jogar na frente de uma carreta na BR-163, próximo ao Posto Mirian na saída para Guarantã do Norte, foi identificado como sendo Raulérzio Souza Guimarães, de 40 anos. (A informação é do Nortão Agora)

Os familiares foram localizados no estado do Paraná pela direção do Hospital Municipal, através do chip do aparelho celular dele que foi encontrado destruído no local do atropelamento. O chip foi colocado em outro aparelho possibilitando o contato.

A irmã de Raulérzio, disse ao Nortão Agora que ele é natural da cidade de São Jerônimo da Serra-PR e estaria a trabalho com amigos nesta região do Mato Grosso.

“Meu irmão era pedreiro, trabalhava na área da construção civil, mas não sei dizer se ele estava trabalhando com isso ai no Mato Grosso. Ele tem cinco filhos, sendo que dois moram no interior de São Paulo e três no Paraná, mas estava separado da esposa. A gente não tinha muito contato,” relatou Rauléria Guimarães.

A irmã informou ainda que Raulérzio era depressivo e tinha problemas com o alcoolismo. “A gente não imaginava que ele fosse chegar a este ponto. Ele sempre foi bem distante da família, inclusive dos filhos”, disse.

Segundo ela, a família é bastante humilde e ainda não sabe se conseguirá recursos para transladar o corpo até o Paraná. “Estamos conversando para tentar fazer uma vaquinha pra tentar traze-lo para cá. Mas pelo que falaram o valor é muito alto, fica muito difícil pra gente”, enfatizou.

A última vez que Raulérzio fez contato com a família foi via WhatsApp antes do Natal, quando falou com a ex-esposa e os filhos.

O acidente

Conforme o Nortão Agora já havia informado, um homem, moreno claro, de aproximadamente 40 anos foi socorrido na manhã desta sexta-feira(07), pela unidade de resgate do Hospital Municipal de Matupá, após se jogar na frente de uma carreta na BR-163, próximo ao Posto Mirian.

Informações apuradas no local , dão cota de que por volta das 06h50, o motorista de um rodotrem que trafegava no sentido Guarantã/Matupá foi surpreendido por um pedestre que adentrou à pista de rolamento.

“Quando o avistei à margem da estrada, tive a impressão de que fosse alguém esperado uma carona. De repente ele correu para a pista bem na minha frente e nada pude fazer para evitar o atropelamento”, disse José Nery, motorista do rodotrem que tem como destino a cidade de Sorriso.

O caminhoneiro, que mora em Campo Grande-MS, disse que já havia reduzido a velocidade pois iria adentrar ao pátio do Posto Mirian onde tomaria um café na conveniência.

Ainda assim, ao ser atingido pela carreta, o pedestre bateu com a cabeça no asfalto e sofreu várias fraturas.

Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local sinalizando o trânsito até a chegada da PRF.

A equipe do Pronto Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, o encaminhou até o Hospital Municipal de Matupá, onde segundo informações, deu entrada demonstrando estar bastante agitado.

Uma fonte ligada ao hospital disse que logo após passar pelos primeiros procedimentos na unidade hospitalar, o quadro clínico teria se agravado e houve a necessidade de intubar o paciente. Por volta das 10h, o hospital informou que ele não resistiu e entrou em óbito.

Procure ajuda

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar.

O atendimento é totalmente sigiloso e pode ser feito por telefone ligando no 188, e-mail ou chat, 24 horas por dia.

