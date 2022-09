Corpo é encontrado boiando no rio Tapajós, na orla de Santarém

(Foto:Reprodução) – Na manhã de terça-feira (27), populares avistaram um corpo boiando no rio Tapajós, as proximidades do Mercadão 2000, na orla de Santarém.

Segundo informações apuradas pela TV Impacto, trata-se de Raimundo Zenildo Tapajós Correa, de 69 anos, natural da Comunidade Bom Futuro, região do Lago Grande.

De acordo com familiares, a vítima vinha para Santarém todo mês para receber a aposentadoria. A suspeita é que Zenildo estava próximo de retornar, já que sua bolsa ficou no interior da embarcação.

O idoso costumava ingerir bebida alcoólica com frequência, relatou um dos familiares.

O corpo foi retirado da água por pescadores e uma equipe da Polícia Científica é aguardada no píer para remoção ao Instituto Médico Legal (IML). (Com informações do O Impacto).

