Pai flagra homem abusando da filha de 4 anos, no sul do Pará

(Foto:Reprodução) – Um pai flagrou um homem abusando sexualmente da filha de quatro anos de idade dentro da própria casa.

O genitor da criança relatou que flagrou o homem no banheiro com a filha esfregando os órgãos genitais na menina. O suposto abusador conseguiu fugir, porém, o pai da criança acionou a Polícia Civil, que localizou e prendeu o suspeito na noite de sábado, 24. O caso ocorreu em Santana do Araguaia, sul do Estado.

O pai da menina relatou que voltava do trabalho quando se deparou com a cena, no mínimo assustadora, do homem despido e tentando abusar sexualmente da filha dentro do banheiro da residência. O pai da vítima disse que ainda tentou agarrar o suposto abusador, que conseguiu fugir rapidamente do local. O acusado, Vânio Coelho, de 41 anos, foi preso e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia para os procedimentos cabíveis.

A criança foi levada ao Hospital Municipal de Santana do Araguaia “São Francisco de Assis”, sendo constado que estava com a parte intima machucada e avermelhada, supostamente em razão do abuso sexual. Conforme relato de testemunhas, o suposto abusador era muito conhecido da família, o que provavelmente facilitou sua aproximação junto à vítima. (Com informações do Correio de Carajás).

Jornal Folha do Progresso em 27/09/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...