Corpo em decomposição é encontrado na beira de estrada em Parauapebas (PA)

(Foto:Reprodução) – Cadáver é do sexo masculino. Vítima tem uma tatuagem na região das costas e ainda não foi reconhecida por familiares.

Um cadáver do sexo masculino em decomposição foi encontrado na beira da estrada, em uma região de mata, na zona rural do município de Parauapebas, no sudeste paraense. A Polícia Civil tenta identificar a vítima, cujo corpo já foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) nesta quarta-feira (16). O caso ocorreu na Vila Paulo Fonteles e chocou a comunidade local. (As informações são do Correio de Carajás).

A Polícia Civil foi acionada por volta das 16 horas com a informação de que um cadáver havia sido encontrado às margens da estrada que dá acesso à localidade. Ainda não há pistas do que pode ter motivado o crime e nem como a vítima foi assassinada.

O homem tem pele negra e uma tatuagem nas costas, o que pode auxiliar a identificação do cadáver. Ele não foi reconhecido por familiares ou amigos.

O corpo foi removido ao IML onde passará por perícia criminal, o que indicará a causa da morte.

Jornal Folha do Progresso em 17/02/2022/16:22:45

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...