Jovem estupra irmãs menores e engravida uma delas no sudeste do Pará

A mulher disse ainda que a outra filha, de 7 anos, foi abusada por Rafael quando ela foi visitá-lo. Não está esclarecido, no entanto, se o suspeito é também filho da mulher ou só do pai das vítimas.

(Foto:Reprodução) – Rafael Pimentel de Sousa, de 20 anos, foi preso pela Polícia Civil suspeito de estuprar as próprias irmãs, uma de 13 e outra de 7 anos, em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. A adolescente de 13 anos estaria grávida dele.

