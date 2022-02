PRF apreende mais de 21 mil latas de cerveja sem nota fiscal em Dom Eliseu

A mercadoria estava escondida em um compartimento secreto na carroceira de um caminhão (Foto:Reprodução PRF)

As latinhas estavam escondidas em um fundo falso de um caminhão; o condutor possuía mais dois registros neste mesmo tipo de ocorrência

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na última quarta-feira (16), no município de Dom Eliseu (PA), sudeste paraense, 1.796 pacotes com latinhas de cerveja sem nota fiscal em um fundo falso de um caminhão. O condutor do veículo possuía mais dois registros neste mesmo tipo de ocorrência. (As informações são do O Liberal)

De acordo com a PRF, a abordagem foi realizada em uma Unidade Operacional da PRF no quilômetro 19 da rodovia BR-010. Durante os procedimentos de fiscalização, a equipe policial percebeu uma diferença de profundidade entre o interior e a parte externa da carroceria. Ao indagar o condutor, o fundo falso foi revelado.

Ainda segundo informações divulgadas pela PRF, neste compartimento secreto, haviam 1.796 pacotes de cerveja nacional, com 12 latas de 269 ml em cada, perfazendo um total de 21.552 latas sem documentação fiscal.

Diante dos fatos, o proprietário da mercadoria e o veículo foram encaminhados para a Secretaria da Fazenda (Sefa) para realização dos procedimentos fiscais cabíveis. Após os encaminhamentos fiscais, foram encaminhados também para polícia judiciária para os demais procedimentos legais.

Jornal Folha do Progresso em 17/02/2022/16:19:50

