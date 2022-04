Corpos de eletricistas são encontrados enterrados a 20 km do local do desaparecimento

(Foto:Reprodução) – Ainda não há informações sobre o estado em que os cadáveres foram descobertos; as investigações serão conduzidas pela Divisão de Homicídios de Marabá

Foram encontrados, no início da tarde desta sexta-feira (29), os corpos dos eletricistas Gutemar Pereira, o “Guto”, e Jaime Moura, da empresa Dínamo, prestadora de serviço da concessionária de energia elétrica Equatorial. Os cadáveres estavam enterrados em uma área de mata, a cerca de 20 km da fazenda Primavera, no município de Rio Maria, no sudeste do Pará. (As informações são do O Liberal).

Gutemar e Jaime estavam a caminho de uma fiscalização em Bannach desde a última quarta-feira (13) e ainda não foram encontrados

Polícia Civil continua diligências para localizar trabalhadores que sumiram no sul do Pará

Ainda não há informações sobre o estado em que os cadáveres foram encontrados. As investigações serão conduzidas pelas equipes da Divisão de Homicídios de Belém. A reportagem apura mais detalhes junto à Polícia Civil do Pará e também tenta contato com a Equatorial.

Jornal Folha do Progresso em 29/04/2022

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...