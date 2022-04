Polícia prende homem suspeito de vender munições ilegais no Pará

Munições apreendidas no mês de março (Foto:Divulgação)

O suspeito já havia sido preso no mês de março, com mais de 51 mil munições, no município de Medicilândia

Uma ação conjunta da Delegacia de Repressão a Roubos de Santarém e a Delegacia de Medicilândia deu cumprimento na manhã desta sexta-feira (29), ao mandado de prisão preventiva do homem identificado como Erivelton Costa de Sousa. O homem é suspeito de fomentar o mercado ilegal de munições em todo o Pará, a prisão aconteceu em Santarém. (As informações são do Andria Almeida).

Erivelton já havia sido preso em março deste ano, com mais de 51 mil munições de diversos calibres, mas foi solto na audiência de custódia. A polícia iniciou as investigações e descobriu a participação dele em uma organização criminosa. Diante das provas, um mandado de prisão foi expedido levando a ação de cumprimento na manhã desta sexta-feira em Santarém.

O homem estava com um mandado de prisão em aberto na comarca de Medicilândia. Ele estava sendo monitorado pela polícia de Santarém, que informou que Erivelto é integrante de uma organização que comercializa munições de maneira ilegal para todo o estado do Pará.

“Dia 21 de março ele foi preso em Medicilândia com 51 mil munições de todos os calibres. Na ocasião, o criminoso passou por audiência de custódia e foi posto em liberdade, mas verificando o celular dele, constatamos que ele integrava uma organização criminosa”, destacou o delegado, Lindoval Borges, da delegacia de Medicilândia.

O diretor da 16ª Seccional de Polícia de Santarém, delegado Germano do Vale, explicou a importância da atuação da polícia nesse caso, pois fez o monitoramento e prisão do suspeito. “O tráfico de armas de munição é ele que fomenta o crime e as facções. O apoio da delegacia repressão a roubos foi muito importante para chegar até esse indivíduo”, enfatizou.

O delegado Gilvan Almeida, da Delegacia de Repressão a Roubos de Santarém, falou sobre as investigações deste caso.“O Elivelton faz parte de uma associação criminosa voltada para prática de tráfico de munições e insumos em grande escala. Estamos investigando quem são os destinatários dessas munições, e com a prisão dele conseguimos quebrar a logística de distribuição desse material”, informou.

De acordo com o delegado ias investigações continuam em andamento para a localização de outras pessoas envolvidas.“No decorrer dos próximos dias esperamos conseguir a polícia civil do estado do Pará fechar a investigação dessa quadrilha especializada na distribuição desse material de forma clandestina que vem abastecendo aí a criminalidade no nosso estado do Pará”, concluiu o delegado.

O preso deve ser transferido nesta sexta-feira para o município de Medicilândia, onde deve responder pelos seus crimes.

