Correios confirma presença no Lollapalooza Brasil 2024

Estatal retoma patrocínio de um dos maiores festivais de música do País, atuando como operador logístico oficial do evento

Os Correios, líderes no segmento logístico e de entrega de encomendas no Brasil e responsáveis pela atividade postal nacional, anunciaram nessa segunda-feira (18), o patrocínio a um dos maiores festivais de música do País, o Lollapalooza Brasil 2024, que será realizado entre os dias 22 e 24 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo/SP. O anúncio marca a retomada do patrocínio dos Correios aos grandes eventos, dentro de uma estratégia de fortalecimento da marca. Em 2024, a empresa irá lançar novos produtos e serviços, com foco no e-commerce, e terá também a volta da publicidade.

Além disso, por meio do patrocínio, a estatal atuará como operador logístico oficial nos três dias de shows: os itens vendidos na loja oficial do festival e despachados pelo público serão entregues pelos Correios.

A presença da empresa no festival busca aproximação com o público, de forma a apoiar a estratégia de rejuvenescimento e aumento da visibilidade da marca. Com o mote “Correios entrega tudo”, a estatal irá demonstrar sua presença constante na vida das brasileiras e dos brasileiros, inclusive das gerações mais jovens. “Os Correios entregam, por exemplo, as encomendas que os jovens compram na internet e as provas do Enem, que marcam um momento decisivo em suas vidas”, afirma o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

Marketplace – Durante o festival, os Correios levarão ao público um teaser da experiência de uso do marketplace da empresa, que será lançado nos próximos meses. No estande principal da marca, os visitantes poderão simular o processo de escolha de um produto, além de vivenciar a experiência dos bastidores do caminho de uma encomenda, desde a postagem até a entrega. O espaço dos Correios também contará com ambientes instagramáveis, um local para produção de lembrança personalizada com fotografia.

Durante todo o evento, os Correios contarão com diversos pontos de relacionamentos com os espectadores, entre eles, um guichê de atendimento móvel na loja principal de produtos oficiais, localizada próxima a uma das entradas do evento.

A marca também possui três estandes com ambientação temática: um para demonstração do serviço de Locker dos Correios; outro com a temática de Sustentabilidade e um terceiro com o tema Diversidade. Os espaços contam com parede backdrop, área de descanso com bancos e tomadas para recarga de celulares.

