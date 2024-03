Homem é preso por porte de arma de fogo e tráfico de drogas em Novo Progresso

(Foto: Reprodução)- Prisão aconteceu por volta das 21h40 deste domingo (17).

Na noite deste domingo (17), a guarnição da policia militar foram acionados para verificar uma situação de briga no bairro Juscelândia no município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará.

Ao ter conhecimento da situação, os policiais foram até o local e com ajuda de populares conseguiram identificar José Assis das Chagas, que alegava que o Crisley da Silva Pedroso teria lhe apontado uma espingarda calibre. 22.

Após realizar várias diligências, o suspeito foi detido, ao ser questionado sobre o armamento ele disse ter comprado de Clemildo Castro da Silva, segundo a polícia o mesmo já tem registro na justiça pelo Art 155.

Diante das informações os policiais encontraram Clemildo em uma residência, portando 27 gramas de substância análoga a crack e 10 gramas de substância análoga a maconha, um aparelho celular redmi 12 e uma quantia em dinheiro no valor de R$: 76,35 em espécie.

Todos os envolvidos foram encaminhados para delegacia de polícia civil para os devidos procedimentos legais.

Conforme a polícia, dois foram ouvidos e liberados. Mas, Clemildo, permanece preso a disposição da justiça.

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/03/2024/13:56:58

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...