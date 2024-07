Correios divulgam edital de concurso público com salários de até R$ 6,8 mil

(Foto: Reprodução)- O processo seletivo será composto por uma prova objetiva com 50 questões que abarcarão língua portuguesa, legislação aplicada, fundamentos de segurança do trabalho e conhecimentos específicos.

Os Correios divulgaram o edital para um concurso público destinado ao preenchimento de 33 vagas de nível júnior nesta terça-feira, 23. As oportunidades são para os cargos de técnico em segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, enfermeiro e médico do trabalho, além de cadastro de reserva. Os salários iniciais podem chegar a R$ 6.872,48.

As vagas estão distribuídas entre Brasília e os Estados do Acre, Amazonas, Amapá, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

O processo seletivo será composto por uma prova objetiva com 50 questões que abarcarão língua portuguesa, legislação aplicada, fundamentos de segurança do trabalho e conhecimentos específicos. Na segunda etapa, os candidatos serão submetidos à verificação dos requisitos, análise de perfil profissional e exames médicos admissionais.

Confira o cronograma do concurso:

Inscrições: 7/08 a 8/09/2024

Solicitação de inscrição com isenção da taxa: 7/08 a 15/08/2024

Aplicação das provas: 13/10/2024

Divulgação dos Gabaritos: 13/10/2024

Resultado provas objetivas: 28/10/2024

Resultado Final e homologação do concurso público: 20/11/2024]

Veja os salários iniciais para cada cargo:

Técnico em segurança do trabalho júnior (nível médio): R$ 3.672,84

Enfermeiro do trabalho júnior (nível superior): R$ 6.583,54

Engenheiro de segurança do trabalho júnior (nível superior): R$ 6.872,48

Médico do trabalho júnior (nível superior): R$ 6.872,48

Como se inscrever para o concurso?

Os interessados poderão se inscrever no site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), responsável pela organização do concurso, por meio deste link, das 10h do dia 7 de agosto até às 22h do dia 8 de setembro. A taxa de inscrição, no valor de R$ 70, deve ser paga via boleto bancário até o dia 9 de setembro.

O resultado final do concurso será divulgado em 20 de novembro. A validade da seleção é de um ano, podendo ser prorrogada por mais um ano. Outras informações estão disponíveis no site da instituição

