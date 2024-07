Mulher é atacada com facão pelo ex-companheiro em Altamira | PA

(Foto: Reprodução)- O crime foi registrado no dia 21 de julho, mas só agora a família conseguiu imagens das câmeras de segurança de uma casa vizinha ao bar.

Uma mulher foi brutalmente atacada pelo ex-companheiro que estava armado com um facão. O crime foi registrado no último domingo (21), na área rural de Altamira, no sudoeste do Pará.

“Ela falou que ele só era ciumento, não podia conversar com ninguém, que ele brigava e ficava discutindo. Por isso que ela terminou com ele.”, relata um familiar da vítima.

O relato é de um familiar de Luciene Ribeiro, de 43 anos, que foi vítima de uma tentativa de feminicídio no bar onde é proprietária, localizado na Vila Itatá. O crime foi registrado no dia 21 de julho, mas só agora a família conseguiu imagens das câmeras de segurança de uma casa vizinha ao bar.

A imagem não está detalhada, mas dá pra ver que era por volta de 6h da manhã uma movimentação é registrada. Segundo o familiar, este foi o momento exato em que o ex-companheiro de Luciene, identificado como Claudemir, chegou armado com um facão e atacou a vítima.

“Ela disse que ele chegou lá à noite, tava sentada numa cadeira conversando com o rapaz, um tal de Antônio, ele chegou lá falando: ‘Cadê o Gabriel?’, e ela falou que ele não estava e que tinha saído, que é o menino dela. E aí ele falou: ‘Eu vou pagar bebida pra todo mundo!’, só que ela disse que estava fechando o bar. Aí ele falou que ia buscar uma caixinha e que voltaria.”, afirma a testemunha.

“Quando ele voltou já estava com o facão, e ela sentada não reparou que ele estava com o facão. Ele chegou perto dela e a primeira pancada pegou perto do olho, quase ela fica cega. Aí ela levantou pegou a cadeira e tentou se defender e dando chute pra ele não ferir mais ela.”

Na imagem dá pra ver também que Antônio Cesar da Silva Chagas, que estava no local na hora do crime, ainda tentou defender Luciene das agressões, mas também foi atingido por diversas vezes na região da nuca. A violência só termina após uma terceira testemunha que estava no bar sair gritando pedindo por ajuda. Após o ataque, Claudemir foge levando a arma do crime na mão.

Luciene foi atingida no rosto e braços. Quando os vizinhos chegaram ao local imediatamente socorreram as vítimas e levaram até o porto da balsa. Luciene e Antônio foram socorridos e trazidos para o Hospital Regional Público da Transamazônica.

Familiares denunciaram o caso na delegacia de Altamira. As vítimas precisaram passar por cirurgia reconstrutora e seguem internadas.

“Ela escapou por Deus! Porque se não fosse esse rapaz [Antônio] ela teria morrido. Aí nós estamos com medo. Tá até restrita a visita dela no Regional, porque se ele souber ele vai querer terminar o serviço. Uma pessoa dessa é psicopata! Não é porque não te querem que você vai matar a pessoa.”

Até o momento, Claudemir não foi localizado. Ele teria fugido para outra cidade, já que possui familiares fora de Altamira. Uma foto do suspeito foi divulgada pela família de Luciene, que agora só tem um pedido.

“Que a justiça seja feita! Que pegue e que prenda. Um homem desse não pode ficar solto. Se ele fez com uma, vai fazer com outra e assim vai continuar.”, finaliza o familiar de Luciene Ribeiro.

Fonte: Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/07/2024/14:50:11

