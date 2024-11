Correios lança campanha nacional de Natal

Papai Noel dos Correios completa 35 anos em 2024 – (Foto:Divulgação/Reprodução)



Os Correios lançaram na última sexta-feira (1º), a maior ação de Natal do Brasil, o Papai Noel dos Correios, na favela de Paraisópolis, na capital paulista, com a presença de 70 crianças atendidas pelo Instituto Ítalo Para (braço do Instituto Ítalo Brasileiro na Comunidade).

O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, participou do lançamento desta que é a 35ª edição da campanha destacando a importância que o Papai Noel dos Correios tem para a estatal e para toda a sociedade. “Esta é a ação natalina que mais sensibiliza e une o país. Conseguimos levar para as crianças um pouco de alegria e, assim como no ano passado, não queremos deixar nenhuma delas sem presente”, afirmou.

Carreata de luz – Em 2024, em comemoração aos 35 anos da campanha, os Correios irão promover uma carreata de luz que vai percorrer todas as capitais brasileiras, entre 7 de novembro e 14 de dezembro. As datas previstas para cada capital serão posteriormente divulgadas.

Como funciona – A campanha visa atender os pedidos de Natal das crianças matriculadas em escolas da rede pública (do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, independentemente da idade) e de instituições parceiras, como creches, abrigos e núcleos socioeducativos, além de pedidos feitos por crianças da sociedade, com até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social.

Este ano, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), cartas de menores assistidos pelas Coordenadorias da Infância e da Juventude dos Tribunais de Justiça das capitais também serão disponibilizadas para adoção. A ideia é promover um Natal mais feliz às crianças e adolescentes acolhidas nessas unidades jurisdicionais.

Em 2023, pela primeira vez, a campanha atendeu 100% dos pedidos das crianças. Foram 270 mil cartinhas adotadas – cerca de 210 mil foram adotadas por pessoas físicas e 60 mil contempladas por meio de doações realizadas por mais de 200 parceiros como empresas e órgãos públicos em todo Brasil. As crianças enviam cartas aos Correios, que são triadas e disponibilizadas para que a sociedade adote os pedidos.

Para adotar uma cartinha, basta acessar o Blog da Campanha () e seguir as instruções. Também é possível encontrar cartinhas físicas nas principais agências. A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, no ponto de entrega indicado no blog. As datas de início e fim do período de adoção variam por estado.

Todas as informações sobre prazos de adoção e entrega de presentes também estão no Blog.

Sobre os Correios

Os Correios, líderes no segmento logístico e de entrega de encomendas no Brasil e responsáveis pela atividade postal nacional, são uma empresa pública moderna, com a missão de promover a integração nacional, contribuindo com o governo no desenvolvimento socioeconômico, conectando pessoas, instituições e negócios. Com mais de 360 anos de história e presente em 100% dos municípios do País, a estatal possui a maior infraestrutura logística da América Latina: uma rede de atendimento de mais de 10 mil agências, mais de 8 mil unidades operacionais, 23 mil veículos e 85 mil empregadas e empregados diretos. Para mais informações, acesse:

