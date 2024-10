Motorista da Maxim supera média de faturamento nacional e dá dicas de como obter um bom rendimento

Foto: Reprodução | Atualmente, de acordo com pesquisas recentes do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), 1,6 milhão de brasileiros tiram seu sustento trabalhando como motoristas de aplicativo, e este número tende a crescer cada vez mais. Segundo levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea) em maio deste ano, o rendimento médio destes profissionais é de, aproximadamente, R$ 2.400,00.

Trabalhar como motorista de aplicativo pode ser desafiador e estressante, tendo em vista que o condutor precisa lidar com problemas típicos do trânsito, como engarrafamentos, imprudências de terceiros e intempéries.

No entanto, Oriolino Batista, motorista da Maxim da cidade de Santarém, no Pará, deixa para trás qualquer adversidade, sendo um exemplo de profissional da categoria. Recentemente, ele se destacou na cidade por superar em muito a média de faturamento mensal brasileira: em agosto, ele faturou mais de R$ 8.580,00, e conversou com a assessoria da Maxim para contar seu método de trabalho.

Oriolino é casado, pai de três filhos, policial e professor de geografia aposentado. Ele conta que gosta de se manter ativo, e que vai dormir depois da meia noite, todos os dias, pois aproveita para ler e se manter atualizado com as notícias. Ao ser perguntado sobre seu início como condutor da Maxim, Oriolino explica que, após a aposentadoria, começou a trabalhar como motorista particular para alguns clientes. Entretanto, por volta de dois anos atrás, ouviu falar da Maxim e compareceu ao escritório de Santarém, onde conheceu toda a equipe, baixou o aplicativo e resolveu iniciar sua parceria com a empresa.

Ele ressaltou que esse faturamento e seu destaque em meio a outros motoristas é fruto de um trabalho consistente, e deu dicas valiosas para aqueles que pretendem se dedicar ao ofício de motorista, seja como complemento do salário, seja como única fonte de rensa mensal. Confira abaixo os conselhos de Oriolino para ser bem-sucedido neste trabalho:

Como faturar mais com aplicativo de transporte, conforme motorista da Maxim:

O segredo principal da produtividade é fidelidade. Você tem que focar em uma plataforma e rodar apenas com ela. Mesmo que uma corrida não tenha um valor tão atrativo, ficar ligando e desligando outros aplicativos procurando corridas melhores faz você perder tempo. Eu escolhi a Maxim para trabalhar e faço viagens apenas por ela. Também é importante você conhecer sua cidade. Aqui em Santarém, eu sei qual é o horário de pico, o momento que as pessoas saem de casa para fazer consultas médicas, a hora que os ônibus chegam na rodoviária com potenciais clientes, ou quando chega navio no porto trazendo pessoas de outras localidades do estado, enfim, é interessante prestar atenção nisso tudo. Outro fato que me ajuda bastante é ter um horário de trabalho definido. Eu saio de casa todos os dias úteis às 7h e rodo até 11h30. Pego meu filho na escola, almoço e descanso. Às 15h saio de novo e vou até as 20h. Eu já sei que entre meio dia e 14h não adianta ficar na rua buscando corrida, não vai ter cliente porque a cidade fica vazia devido ao calor intenso. Por isso eu repito, conheça os costumes das pessoas na sua cidade.

Além desse método, Oriolino também se destaca por sua cortesia e responsabilidade. Clayton Guedes, gerente do escritório de Santarém, comenta: “Oriolino é o nosso melhor motorista. Ele tem uma avaliação no aplicativo quase perfeita, participa das reuniões com motoristas em nosso escritório sempre que pode, e sempre traz elogios e sugestões de melhoria para a Maxim”.

Seguindo o passo a passo apresentado por Oriolino, é certo de que qualquer motorista da Maxim começará a aumentar seus ganhos. Além dessas dicas, é imprescindível que o condutor se desloque pela cidade em busca de passageiros e esteja sempre próximo a áreas onde há muitos pedidos, de modo que o aplicativo os atribua automaticamente ao motorista.

O motorista que optar por colaborar com a Maxim pode realizar o download do aplicativo Taxsee Driver e preencher o formulário de inscrição por meio deste link: <https://taxs.ee/br_lt_dr>. Em seguida, será realizada uma verificação do CPF e demais dados do motorista, que deverá comprovar que está com a habilitação em dia e apto para trabalhar com o aplicativo de mobilidade urbana. A plataforma oferece recursos de rastreamento em tempo real, pagamento conveniente (inclusive via Pix) e funções de interação rápida entre usuários e motoristas, como o botão “Já estou saindo”. Além disso, por segurança, a corrida pode ser partilhada com alguém da confiança do motorista.

Referência

O serviço Maxim opera no Brasil desde 2021 e está disponível em mais de 50 cidades. Os usuários podem pedir viagens de carro, minivan ou moto, bem como entregas de moto, carro, bicicleta e a pé.

A empresa Maxim vem criando tecnologias inovadoras para pedidos de transporte e outros serviços que os tornam mais modernos, acessíveis e seguros. O Serviço desenvolveu um sistema de hardware e software que permite a conexão de um número ilimitado de clientes e prestadores de serviços e o processamento de milhões de pedidos. O aplicativo de pedido de serviços Maxim e o aplicativo de atendimento de pedidos Taxsee Driver estão entre os aplicativos mais populares, com diversos usuários satisfeitos.

Fonte: Maxim Viagens & Entregas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/10/2024/16:41:21

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...