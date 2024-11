Foto: Reprodução | Câmeras de segurança de um bar localizado no município de João Neiva, no Espírito Santo, flagraram o exato momento em que um policial invade um bar, e desfere tapas em um homem. A vítima é suspeito de ter agredido a própria mãe.

O policial, que estava em serviço, chega ao local em uma viatura e entra no bar em direção ao homem. “Você volta a dar alteração na casa da sua mãe lá, uma senhora acamada, eu vou te socar nesse copo e te prender” diz o agente após as agressões.

Após a saída dos policiais, uma mulher diz ao homem: “Tá vendo, vagabundo, achou que era mentira, né? Se eu fosse polícia você tinha apanhado dobrado”.

A Polícia Militar do Espírito Santo instaurou um procedimento administrativo para investigar o ocorrido.

Câmeras flagram policial agredindo homem que é suspeito de bater na mãe; assista Leia mais: https://t.co/qk6d1AEhLM pic.twitter.com/2tKrWyLnhS — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) November 4, 2024

Fonte: Macajuba Acontece e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/11/2024/10:02:36

