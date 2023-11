Correios opera normalmente e sem paralisação

Os Correios estão operando normalmente em todo o País, com 100% dos empregados presentes, todas as agências abertas e todos os serviços disponíveis. Cinco dos 36 sindicatos dos Correios estão realizando assembleias, nos próximos dias, para decidir se haverá ou não paralisação parcial.

Medidas – A empresa já preparou uma série de medidas para garantir a normalidade dos serviços caso as assembleias desses cinco sindicatos aprovem paralisação parcial e pontual, entre elas: contratação de mão de obra terceirizada, realização de horas extras, deslocamento de empregados entre as unidades e apoio de pessoal administrativo.

Acordo – Pela primeira vez depois de 7 anos, em 2023 os Correios assinaram em mesa de negociação o Acordo Coletivo de Trabalho, que recuperou mais de 40 cláusulas que haviam sido extintas pelo governo anterior.

Benefícios – Os Correios concederam aumento linear de R$ 250 para a maior parte do efetivo, ou seja, um aumento médio de 6,36% para mais de 71 mil empregados (83%), a partir de janeiro de 2024. Para parte dos empregados, o aumento chega a 12%.

Além disso, na segunda-feira (21), os Correios lançaram um programa de bolsa de estudos para que empregados de nível médio, como carteiros, atendentes e operadores de triagem e transbordo cursem a graduação de sua escolha. Já são mais de 1.140 inscritos.

Veja parte dos outros benefícios do acordo:

• Aumento imediato nos benefícios de 3,53% – 100% do INPC, retroativo a agosto;

• Abonos de R$ 1 mil em 2023 e de R$ 1.500 em janeiro de 2024;

• Reembolso creche/babá de R$ 686,50;

• Licença paternidade de 20 dias;

• 50% de antecipação do 13º salário;

• Gratificação de quebra de caixa de R$ 256,22;

• Adiantamento de férias com desconto em 5 vezes;

• Remuneração e ticket mantidos por 90 dias para considerados inaptos pelo INSS;

• Ticket mantido até o retorno, em caso de acidente de trabalho;

• Abono-acompanhante de 6 dias;

• Adicional AADC para gestantes mantido a partir do 5º mês de gestação;

• Licença remunerada de 10 dias em caso de violência doméstica;

•Afastamento especial em caso de nascimento de bebê prematuro (para homens e mulheres);

• Horário especial de amamentação ampliado de 12 para 18 meses.

• Retorno da cláusula que prevê que os Correios arcarão provisoriamente com as multas de trânsito, relativas aos veículos da empresa, quando aplicadas nos percursos de coleta e entrega (cobrança só se não houver recurso por parte dele ou se for julgado improcedente);

• Licença maternidade de 6 meses;

• Auxílio-especial de até R$ 2.868,45;

• Abono saúde de 10 dias.

Fonte: Ascom Correios/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/11/2023/07:14:57

