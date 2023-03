Correios realiza leilão de 12 carros e 52 motocicletas na Região Metropolitana de Belém

Seguindo a política de renovação da frota da empresa, os Correios realizam, nos próximos dias 03 e 4 de abril, leilão eletrônico para venda de 64 veículos, 12 carros e 52 motocicletas, na região metropolitana de Belém (PA).

Para participar, pessoas físicas ou jurídicas têm até o dia 31 de março para realizar cadastro presencial nas agências do Banco do Brasil, onde será obtida uma chave de acesso e uma senha pessoal.

No site www.licitacoes-e.com.br é possível acessar o edital e consultar os lotes, basta digitar o número da licitação, 982185, na barra de busca, localizada à direita.

As visitas para avaliação dos veículos podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 16:30h, no Complexo Ananindeua – BR 316, KM 4, S/N, Coqueiro – Ananindeua-PA, ao lado do viaduto do Coqueiro. Mais informações poderão ser obtidas pelos telefones (91) 3084-1771/1775.

Por: Jornal Folha do Progresso em 19/03/2023/08:11:28 com informações Ascom Correios

