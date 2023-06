Correios vence prêmio Destaques Maio Amarelo

Os Correios são os vencedores do prêmio Destaques Maio Amarelo, promovido pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) para reconhecer ações de entes públicos e privados sobre segurança no trânsito.

A cerimônia de premiação foi realizada ontem (27) no auditório da Fiesp, em São Paulo, e contou com representantes de diversas instituições do país.

Os Correios foram selecionados a partir de algumas das ações promovidas pela empresa em maio deste ano: evento nacional on-line de abertura da campanha Maio Amarelo; palestras “Harmonia no Trânsito” e “Técnicas de pilotagem para motociclistas”; eventos sobre o Maio Amarelo nos estados do Paraná e Goiás; lançamento de selo e carimbo comemorativo em alusão aos 10 anos da Campanha Maio Amarelo e vídeo “Direção Defensiva”, produzido como ação de educação.. A gerente de Administração da Frota dos Correios, Danielle Duarte, recebeu o prêmio. Ela destacou a responsabilidade da estatal como detentora de uma frota que ultrapassa os 23 mil veículos e está presente em todas as cidades do Brasil. “Temos um alcance continental, e temos consciência do nosso papel na colaboração com a segurança no trânsito e com a promoção da educação viária. É uma honra fazer parte desse movimento”, disse. Os Correios são parceiros da campanha Maio Amarelo desde sua criação, há 10 anos. A empresa promove ações corporativas de educação no trânsito de forma contínua, a exemplo da manutenção e renovação da frota e da disponibilização de um curso para condutores pela Universidade Corporativa dos Correios. “Para nós, a segurança no trânsito vai além da campanha, é um programa que está em destaque no calendário da empresa durante todos os meses do ano”, completou Danielle.

Essa foi a primeira indicação dos Correios ao prêmio. O Observatório Nacional de Segurança Viária é uma instituição social sem fins lucrativos, dedicada a desenvolver ações que contribuam efetivamente para a redução dos elevados índices de ocorrências no trânsito brasileiro.

