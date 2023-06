Censo do IBGE: confira população atualizada dos 144 municípios do Pará

Estação das Docas, um dos pontos turísticos do Pará, em Belém — Foto: Banzeiro Cultural / Divulgação

Dados oficiais do Censo 2022 foram divulgados nesta quarta-feira (28) e, pela primeira vez, g1 adota tecnologia para publicar informações do Censo de todas as 144 cidades do Pará.

A população do Pará aumentou segundo o Censo 2022: são 8.116.132 de habitantes nas 144 cidades do estado. Em, 2010, segundo o Censo daquele ano, o Pará tinha 7.581.051 moradores.

Os dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foram divulgados nesta quarta-feira (28). Entre as informações, o órgão revelou o número de moradores por município, além do índice médio de moradores por residência e a densidade demográfica das cidades.

O g1 publica os primeiros resultados de todas as cidades brasileiras, incluindo as 144 do Pará. É a primeira vez que o g1 adota a tecnologia para os dados do Censo. A divulgação se dá graças a um sistema desenvolvido pela Globo que transformará em reportagens, de maneira automática, os dados oficiais do IBGE. O conteúdo são revisados pelos jornalistas do g1.

Abaixo, clique no nome da cidade para acessar a matéria (a inclusão de todas as cidades está em atualização). Recarregue a página para conferir as novas inclusões:

Veja a população de seu município:

Abaetetuba

Abel Figueiredo

Acará

Afuá

Água Azul do Norte

Altamira

Anajás

Ananindeua

Anapu

Augusto Corrêa

Aurora do Pará

Bagre

Baião

Bannach

Barcarena

Belém

Benevides

Bom Jesus do Tocantins

Bonito

Bragança

Brasil Novo

Brejo Grande do Araguaia

Breu Branco

Breves

Bujaru

Cachoeira do Piriá

Cachoeira do Arari

Cametá

Canaã dos Carajás

Capanema

Capitão Poço

Castanhal

Chaves

Colares

Conceição do Araguaia

Concórdia do Pará

Cumaru do Norte

Curionópolis

Curralinho

Curuçá

Dom Eliseu

Eldorado do Carajás

Floresta do Araguaia

Garrafão do Norte

Goianésia do Pará

Gurupá

Igarapé-Açu

Igarapé-Miri

Inhangapi

Ipixuna do Pará

Irituia

Itaituba

Itupiranga

Jacareacanga

Jacundá

Limoeiro do Ajuru

Mãe do Rio

Magalhães Barata

Marabá

Maracanã

Marapanim

Marituba

Medicilândia

Melgaço

Mocajuba

Moju

Muaná

Nova Esperança do Piriá

Nova Ipixuna

Nova Timboteua

Novo Progresso

Novo Repartimento

Oeiras do Pará

Ourém

Ourilândia do Norte

Pacajá

Palestina do Pará

Paragominas

Parauapebas

Pau D’Arco

Peixe-Boi

Piçarra

Ponta de Pedras

Portel

Porto de Moz

Primavera

Quatipuru

Redenção

Rio Maria

Rondon do Pará

Salinópolis

Salvaterra

Santa Bárbara do Pará

Santa Cruz do Arari

Santa Izabel do Pará

Santa Luzia do Pará

Santa Maria das Barreiras

Santa Maria do Pará

Santana do Araguaia

Santarém Novo

Santo Antônio do Tauá

São Caetano de Odivelas

São Domingos do Araguaia

São Domingos do Capim

São Félix do Xingu

São Francisco do Pará

São Geraldo do Araguaia

São João da Ponta

São João de Pirabas

São João do Araguaia

São Miguel do Guamá

São Sebastião da Boa Vista

Sapucaia

Senador José Porfírio

Soure

Tailândia

Terra Alta

Tomé-Açu

Tracuateua

Trairão

Tucumã

Tucuruí

Ulianópolis

Uruará

Vigia

Viseu

Vitória do Xingu

Xinguara

Veja população das cidades da região de Santarém:

Alenquer

Almeirim

Aveiro

Belterra

Curuá

Faro

Juruti

Mojuí dos Campos

Monte Alegre

Óbidos

Oriximiná

Placas

Prainha

Rurópolis

Santarém

Terra Santa

O serviço já foi usado em outras duas ocasiões: em 2020, de forma inédita nas eleições municipais, e em 2022, nas eleições presidenciais. Os textos mostravam o resultado da eleição em cada cidade no primeiro turno e, onde houve votação, no segundo turno.

Tanto no caso do Censo como no das eleições, os projetos contam com a colaboração de profissionais de diversas áreas da Globo. O trabalho assegura que os textos sejam gerados com as informações corretas extraídas das bases de dados do IBGE e do TSE.

O Censo é uma pesquisa realizada pelo IBGE para fazer uma ampla coleta de dados sobre a população brasileira. Ela permite traçar um perfil socioeconômico do país, já que conta os habitantes do território nacional, identifica suas características e revela como vivem os brasileiros.

