Covid-19: com ´toque de recolher’, bancos, comércios lotam; moradores questionam Covid-19 só transmite a noite?

(Foto:Reprodução Facebook)- Mesmo em bandeira Vermelha desde o dia 3 de março para conter o avanço da pandemia, as aglomerações diárias em bancos, comércios continuam lotados em Novo Progresso.

*a Covid-19 só pega a noite?

O Lago Municipal principal ponto de encontro de Novo Progresso teve domingo lotado, com muitos jovens sem máscara em sem respeitar o distanciamento social. Foi o que moradores postaram nas redes sociais nesta segunda-feira(08) e enviaram para reportagem do Jornal Folha do Progresso.

Moradores questionam e dizem que a aglomeração tem sido constante mesmo com o ‘toque de recolher’ das 22 às 5 horas. “A diferença é que aglomeração começa mais cedo e termina mais cedo, mas o perigo de contaminação é o mesmo. A maioria sem máscara”, disse uma moradora, que não quis se identificar com medo de represálias.

Outro morador da região diz que apesar de as aglomerações serem diárias, principalmente de quinta a sábado, a fiscalização da polícia militar só acontece quando os moradores acionam pelo telefone: “Se sabem que isso acontece todos os dias e sabem os horários, porque não fazem um esquema fixo e com reforço de fiscalização?”,ou a Covid só pega a noite? questiona.

Pelos mais recente decreto do governo do Estado e seguidos pela Prefeitura de Novo Progresso, os bares com alvarás de restaurante e o consumo de bebidas alcoólicas só são permitidos até as 18 horas, quando, às 22 horas começa o ‘toque de recolher’. As regras proíbem eventos e aglomerações com mais de 10 pessoas, em espaços de uso público ou de uso coletivo, localizados em bens públicos ou privados, mas respeitando com uso da máscara e distanciamento social. ” E quando os bares fecham, a aglomeração continua durante o dia no comercio da cidade e a noite nas chácaras, residências em todos cantos da cidade”, denuncia um morador.

