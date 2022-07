Caçamba desprende bate em traseira de carreta e mata motorista na Serra de Moraes Almeida no Pará;Vídeo

Uma colisão traseira deixou uma mulher morta na manhã desta sexta-feira, 29 de julho de 2022, na BR 163 em Moraes Almeida (distante 100 km de Novo Progresso). (fotos via WhatsApp Jornal Folha do Progresso)

A vítima estava em uma carreta da empresa G2LOG , carregada com milho tinha destino o porto de Miritituba, outra carreta com carga de ureia trafegava na traseira quando uma das caçambas desprendeu e atingiu a carreta da frente fazendo a motorista perder o controle do caminhão e tombar, a motorista morreu no local.

O acidente aconteceu quando a caçamba colidiu na traseira da carreta bitrem. Com o impacto, a cabine da caçamba ficou completamente destruída a condutora morreu presa às ferragens.

Populares prestaram socorro a vítima, mas já estava sem vida, na região não existe corporação do Corpo de Bombeiros e da Polícia Federal, a motorista identificada como Silvana ficou presa as ferragens.

A colisão ocorreu por volta das 09h20, na BR 163 no trecho da Serra de Moraes Almeida, a rodovia está trancada devido os caminhões estarem na pista. Ainda conforme a informação a motorista Silvana e o esposo são motorista da mesma empresa, o esposo estava na frente e não assistiu ao acidente, foi avisado por rádio comunicador por outros motoristas do acidente.

Assista ao Vídeo

Este slideshow necessita de JavaScript.

Por:Jornal Folha do Progresso em 29/07/2022/10:51:04

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...