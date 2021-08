Covid-19: Todo o Pará entra para o bandeiramento verde- Veja o que pode ou não?

Na última atualização feita pelo governo, em 23 de julho, seis regiões estavam em bandeiramento amarelo

Atualização foi anunciada na noite de hoje (5)

Continuam proibidos: boates, casas noturnas, casas de show e estabelecimentos similares, bem como a realização de shows e festas abertas ao público.

Recentemente, tem sido possível observar os resultados do avanço do calendário da vacinação contra a Covid-19, que está cada vez mais sendo ampliado em todo o território paraense. Com a notícia de que jovens acima dos 18 anos receberão a primeira dose dos imunizantes contra o novo coronavírus e com o baixo risco de contaminação, alterações epidemiológicas foram feitas.

No início da noite desta quinta-feira (5), o Governo do Pará anunciou que, após avaliação do Comitê Científico, responsável por monitorar o cenário epidemiológico de cada região do Pará, todo o bandeiramento da Covid-19 passará para a cor verde, que significa “baixo risco de contaminação”.

Na última atualização feita pelo governo, em 23 de julho, estavam em bandeiramento amarelo, que significa “risco intermediário”, as regiões: Baixo Amazonas, Marajó Ocidental, Xingu, Carajás, Tapajós e Araguaia.

O que pode ou não?

Com a atualização de hoje, fica autorizado nos municípios em bandeira verde, sem limitação de horário, os restaurantes, bares e estabelecimentos afins, desde que sejam seguidos os protocolos de prevenção contra o novo coronavírus. Porém, permanece sem autorização a presença de público em eventos esportivos.

Também continuam proibidos: boates, casas noturnas, casas de show e estabelecimentos similares, bem como a realização de shows e festas abertas ao público.

Estão suspensas ainda as aglomerações em locais públicos com quantidade acima de 300 pessoas.

Autor: DOL em quinta-feira, 05/08/2021, 20:01

