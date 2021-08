Cursos gratuitos de técnicas de escrita são oferecidos gratuitamente por diversas instituições

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um pouco mais específico para quem quer aprender redação para vestibulares e concursos, o curso on-line de Técnicas de Redação é disponibilizado no site “Certificados Cursos Online”. Sua carga horária é de 40 horas de duração e totalmente focado no desenvolvimento de redações dissertativas para vestibulares, Enem e concursos públicos. O conteúdo é gratuito, mas participantes que quiserem podem pagar a taxa para obter o certificado.

No ambiente corporativo, a escrita assertiva traz maior clareza para as interações diárias. Já quem domina a técnica da escrita pode se dar bem áreas de formação que exigem uma boa produção textual. Graduações como Letras , Jornalismo , Publicidade e Propaganda e Direito , por exemplo, costumam cobrar habilidades textuais dos formandos.

Algumas pessoas apresentam dificuldades na hora de escrever com clareza as ideias. Já outras têm facilidade e dominam essa etapa com destreza. Porém, mesmo para essas pessoas, é importante buscar especializações para manter a escrita clara e objetiva.

You May Also Like