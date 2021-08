Variante Delta é confirmada em paciente de Belém

Foi possível confirmar a presença da variante Delta em uma das amostras encaminhadas para a instituição.(Foto

O Instituto Evandro Chagas (IEC), órgão ligado à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde SVS/MS, informou que, no dia 30 de julho, recebeu amostras de dois casos confirmados de COVID-19, suspeitos de infecção pela variante Delta do covid-19. As amostras são provenientes do Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN) do Estado do Pará, para realização do sequenciamento genômico.

Tratavam-se de dois pacientes procedentes de uma cidade na Flórida, nos Estados Unidos, tendo também passagem em Aeroporto da cidade de São Paulo, no qual fez escala aérea, e chegaram em Belém no dia 18 de julho de 2021. Sendo que um deles foi internado no dia 27, quando foi notificado o caso à Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE) de Belém, que deu início de pronto a investigação, seguindo os fluxos correntes.

O outro paciente se encontra em isolamento domiciliar e apresenta quadro leve. Imediatamente após o recebimento das amostras no Instituto Evandro Chagas, foi iniciado o processamento das mesmas, visando garantir uma pronta resposta, dada a importância que a variante Delta da covid-19 apresenta atualmente no cenário da Saúde pública mundial.

Assim, na tarde desta quinta-feira (05) por meio das análises finalizadas pelo IEC, foi possível confirmar a presença da Variante Delta em uma das amostras encaminhadas para a instituição.

GOVERNADOR CONFIRMA

No Twitter, o governador do Estado, Helder Barbalho, publicou sobre a confirmação informando que a variante foi detectada em uma mulher de 26 anos de Belém.

“A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) confirma que foi notificada pelo Instituto Evandro Chagas, na noite desta quinta-feira, sobre a confirmação do primeiro caso de variante Delta no Pará. A paciente de 26 anos é de Belém e veio dos Estados Unidos”.

VARIANTE DELTA

Atualmente, esta linhagem tem sido responsável pelo aumento de casos de covid-19 em diversos países no mundo, após sua emergência na Índia e classificação pela Organização Mundial da Saúde como sendo uma Variante de preocupação (VOC-Variant of Concern), devido apresentar características em seu genoma que lhe conferem maior transmissibilidade.

CONTENÇÃO

A fim de minimizar o impacto da circulação das variantes da covid-19 na população, o Instituto Evandro Chagas reforça as estratégias de contenção, as quais já se iniciaram a partir da suspeita pelas equipes de Vigilância Epidemiológica da DVS municipais e estadual, cumprindo etapas do Monitoramento de todos os contatos levantados pela investigação ainda em andamento.

O IEC reforça também as medidas ainda necessárias de adesão da comunidade à vacinação, assim como às medidas de proteção, como o uso de máscara, distanciamento social e higienização das mãos.

quinta-feira, 05/08/2021

