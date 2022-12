Cratera se abre em rua e “engole” carros de moradores em Manaus

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Militar foi acionada e isolou o local para aguardar a chegada da Defesa Civil. (Com informações do Portal do Holanda).

A garagem de um imóvel que fica do lado oposto da pista também desmoronou. De acordo com os moradores, a pista já estava afundando há dias e o problema já havia sido notificado, mas nada foi feito.

Manaus/AM – Uma cratera se abriu no meio da rua Delfim de Souza, no bairro Cachoeirinha, e engoliu dois carros na madrugada desta quinta-feira (1), na zona sul.

